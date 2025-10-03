  • petak, 3. oktobar 2025.
Šest nezgoda na sremskim putevima
Šest nezgoda na sremskim putevima

3. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Pećinaca i Rume, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda. Povređene su dve osobe.

