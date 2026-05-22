Obaveštenje o obustavi saobraćaja na opštinskom putu Bešenovački Prnjavor–Crveni Čot na teritoriji grada Sremska Mitrovica
22. maj 2026. godine

Preduzeće „Sirmijum put“ doo kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će doći do povremene i potpune obustave saobraćaja na opštinskom putu Bešenovački Prnjavor – Crveni Čot, u periodu od 26. maja do 18. juna.

Na predmetnom putu saobraćaj će se odvijati po izmenjenom režimu zbog snimanja kadrova filma od strane firme „BB PRODUCTIONS“ iz Beograda.

Novi privremeni režim saobraćaja će se odvijati prema Projektnoj dokumentaciji.

Od građana se očekuje da poštuju novopostavljenu saobraćajnu signalizaciju za vreme izvođenja snimanja filma i koriste alternativne pravce.

Dani kada se vrši potpuno i delimčno zatvaranje opštinskog puta Bešenovački Prnjavor Crveni Čot, sledeći:
26.05.2026.god. privremeno zatvaranje jedne trake od 10-16 časova
28.05.2026.god. povremena obustava od 3-5 min.u periodu od 12-16 časova
13.06.2026.god. privremeno zatvaranje jedne trake sa naizmeničnim propuštanjem
14-17.06.2026.god. potpuna obustava od 6-24 časa

