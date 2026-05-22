Obaveštenje o privremenoj obustavi saobraćaja u Ulici Marsilijeva
22. maj 2026. godine

Preduzeće „Sirmijum put „ doo kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će doći do potpune obustave saobraćaja u ulici Marsilijeva u Sremskoj Mitrovici, u periodu od 25. maja do 05. juna od 9-14 časova.

Za saobraćaj se zatvara Marsilijeva ulica zbog izvođenja radova na preventivnom remontu i zameni armirano betonskih stubova na više lokacija u ulici.

Od građana se očekuje da poštuju novopostavljenu saobraćajnu signalizaciju za vreme izvođenja radova i koriste alternativne pravce.
Radovi će se odvijati sledećim danima:
-25.05.2026.god. Marsilijeva kod br.34
-27.05.2026.god. Marsilijeva br.36 i 42
-29.05.2026.god.Marsilijeva br. 24 i 30
-01.06.2026.god.Marsilijeva br.12
-05.06.2026.god Marsilijeva br.2 i 6

