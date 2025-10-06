„Otac sinu“ najbolja slika na likovnoj smotri amatera

Ustanova za negovanje kulture „Srem” organizovala je 22. Smotru likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica, svečano otvaranje upriličeno je u ambijentu Carske palate. Prvu nagradu dobila je Jasna Knežević za ulje na platnu „Otac sinu”. Uručene su nagrade, pohvale i proglašeni umetnici koji su upućeni na zonsku smotru.

Smotra likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica održana je po 22. put i okupila oko 30 autora koji su prošli selekciju. Na smotri učestvuju svi vidovi likovnog izražavanja: slikarstvo, vajarstvo, grafika, primenjena umetnost, fotografija, karikatura i drugi. Damir Savić direktor Ustanove za negovanje kulture „Srem” čestitao je nagrađenim i zahvalio se svima na učešću na smotri:

– Tradicionalna, 22. smotra likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica pokazala je da interesovanje za stvaralaštvo ne nestaje sa razvojem novih tehnologija. Uvek će ta prirodna ljudska potreba za kreacijom opstati. Jer oko će uvek tragati za lepotom, ruka uvek imati potrebu da sama nešto stvori, poigra se sa prirodom, imitira je sa sopstvenim pečatom, dopuni je ili ispravi. I bez obzira na posedovanje ili neposedovanje zvaničnih kvalifikacija, društvenih priznanja ili referenci, pravi umetnik, onaj koji poseduje tu iskru u sebi, uvek će stvarati. Drago mi je da je ova manifestacija već ušla u svoju treću deceniju, a čine je istovremeno i iskusne generacije starih slikara, kao i nova, relatino nepoznata imena mladih stvaralaca. Taj kontinuitet obećava lepu, dugu i plodnu budućnost i pokazatelj je da svi zajedno radimo pravu stvar – rekao je Savić.

Pomenuo je da su u programu učestvovali i polaznici Škole slikanja Ustanove „Srem” koji su na mestu događaja, tj. uživo radili svoje crteže i slike. Među njima ima srednjoškolaca i studenata, koji su mlade nade mitrovačke likovne scene.

Selektorska komisija: akademski slikar Tatjana Marelj, Ana Lukić, Vukašin Govedarica i Damir Savić odlučila je da dodeli tri nagrade i tri pohvale.

І nagrada – Jasna Knežević „Otac sinu” ulje na platnu.

II nagrada – Neda Fabri „Gorostas”, fotografija.

III nagrada – Jelica Radosavljević „Beskraj”, ulje na platnu.

Pohvale

Branimir Jukić – „Jedan pogled”, fotografija,

Jelica Negovan – „Pejzaž 2”, akril,

i Božana Rašić – „Jabuke moje”, ulje na platnu.

Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj da podstakne i promoviše likovno stvaralaštvo amatera, kao važan segment kulturnog života grada.

U programu su učestvovali Hajrudin Durmanović i Jovan Vladisavljević recitator i zaposleni u Ustanovi „Srem”. Izložba će biti otvorena do 7. oktobra, ulaz je besplatan.

