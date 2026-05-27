Krajiški višeboj: Nenad Cvjetinović harambaša treći put zaredom
27. maj 2026. godine

U organizaciji Udruženja krajišnika “Krajina”, a pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave, u subotu je, na stadionu Hajduka u Šimanovcima, održan još jedan Krajiški višeboj, manifestacija koja se tradicionalno održava u čast Dana opštine Pećinci.

Višeboj je posetio i zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić, koji je tom prilikom poručio da ova manifestacija s jedne strane čuva tradiciju, kulturu i običaje sugrađana koji su poreklom zapadno od Drine, a s druge strane, s obzirom da se održava u čast Dana opštine Pećinci, pokazuje dobru integrisanost krajišnika u lokalnu zajednicu.

Po rečima predsednika Udruženja krajišnika “Krajina” Jovice Jovanovića, i ove godine učesnici su se nadmetali u tradicionalnim krajiškim disiplinama, bacanje kamena s ramena, potezanje klička (štapa), potezanje konopca i skok u dalj iz mesta, a u prvom planu nisu bili rezultati već druženje, jačanje zajedništva i očuvanje sećanja na zavičaj iz kog su potekli.

Iako rezultat nije bio u prvom planu, takmičari su dali sve od sebe. To se posebno odnosi na Nenada Cvjetinovića iz Ogara, koji je treću godinu zaredom bio najuspešniji u ukupnom plasmanu i još jednom se okitio titulom harambaše.

Nakon takmičenja manifestacija je nastavljena druženjem uz lovački paprikaš, koji je pripremio dugogodišnji lovac i oprobani kuvar Sava Marjanović iz Popinaca.

Izvor: www.pecinci.org

