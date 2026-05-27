Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Šimanovcima i Pećincima 29. maja

Crveni krst Pećinci nastavlja sa organizovanjem akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

Treća akcija u ovoj godini biće održana u petak, 29. maja:

-od 09.00 do 11.00 časova u Domu kulture Šimanovci

-od 12.00 do 15.00 časova u Parohijskom domu Pećinci (zbog radova u Kulturnom centru Pećinci)

-Dobrovoljno davanje krvi predstavlja znak humanosti, ljudske solidarnosti i plemenitosti, ali i građansku i korporativnu odgovornost svih punoletnih, zdravih građana naše zemlje, kao i svih institucija, preduzeća i kompanija. Bili bismo Vam izuzetno zahvalni kada biste nam ovog puta, kao i svakog narednog, izašli u susret i uzeli učešće u ovom humanom gestu. Sama pomisao na to da vaših izdvojenih pet minuta nekome spašava život nagrada je sama po sebi – poručuju iz pećinačkog Crvenog krsta.

