Predstavljanje knjige Dragana Koruge
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
Monografija „Vojna bolnica u Petrovaradinu (1689-2024)“ autora Dragana Koruge biće predstavljena u četvrtak 28. maja u 19 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici. O knjizi će govoriti autor i bibliotekarka Milijana Dmitrović Torma.

Prim. dr sci. med. Dragan Koruga, rođen je u Sremskoj Mitrovici 1962. godine gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1988. godine, nakon čega počinje da radi u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici. U Instututu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici završio je specijalizaciju iz pneumoftiziologije 1998. godine. Od 1999. godine radio je u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu, gde je od 2010. zamenik upravnika, a od 2019. upravnik, kada je i promovisan u čin pukovnika. Tokom svoje bogate profesionalne karijere magistrirao je 2006. godine u Novom Sadu, a doktorirao 2016. u Beogradu, objavio je 50 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima i učestvovao na nekoliko Kongresa Evropskog respiratornog udruženja.

Monografija „Vojna bolnica u Petrovaradinu (1689-2024)“ objavljena je 2025. godine u izdanju Medija centra „Odbrana“. Knjiga pruža uvid u istorijski razvoj bolnice kroz nekoliko vekova, kroz ključne istorijske događaje i kroz istraživanje bogate arhivske građe. Publikacija se osvrće na zdravstvene prilike u prethodnim vremenima, na važne događaje i značajne ličnosti i ukazuje na značaj Vojne bolnice kao najstarije zdravstvene ustanove u našoj zemlji.

