Tamburaško veče u Mitrovici: Koncert „S one strane Save” u Pozorištu „Dobrica Milutinović”

Tamburaška muzika odjekivaće u sredu, 27. maja, Pozorištem „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici, gde će sa početkom u 20 časova biti održan koncert pod nazivom „S one strane Save”.

Publika će imati priliku da uživa u nastupu tamburaškog orkestra „Bisernica” Kulturno-umetničkog društva „Abrašević” iz Šapca, kojim će dirigovati umetnički rukovodilac Branko Džinović.

Koncert će svečano otvoriti Dečji tamburaški orkestar „Plavi Čuperak” iz Rume, uz vokalnu solistkinju Aleksandru Kokir. Umetnički rukovodilac ansambla je Dejan Ćirković, dok će orkestrom dirigovati Jovan Sinđić.

Organizatori najavljuju veče ispunjeno tradicionalnim tamburaškim zvucima i bogatim muzičkim repertoarom, namenjenim svim ljubiteljima tamburaške muzike.

Besplatne ulaznice biće dostupne na biletarnici Pozorišta sat vremena pre početka koncerta.

