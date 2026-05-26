  • utorak, 26. maj 2026.
Tamburaško veče u Mitrovici: Koncert „S one strane Save” u Pozorištu „Dobrica Milutinović”
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Tamburaško veče u Mitrovici: Koncert „S one strane Save” u Pozorištu „Dobrica Milutinović”

26. maj 2026. godine

Tamburaška muzika odjekivaće u sredu, 27. maja, Pozorištem „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici, gde će sa početkom u 20 časova biti održan koncert pod nazivom „S one strane Save”.

Publika će imati priliku da uživa u nastupu tamburaškog orkestra „Bisernica” Kulturno-umetničkog društva „Abrašević” iz Šapca, kojim će dirigovati umetnički rukovodilac Branko Džinović.

Koncert će svečano otvoriti Dečji tamburaški orkestar „Plavi Čuperak” iz Rume, uz vokalnu solistkinju Aleksandru Kokir. Umetnički rukovodilac ansambla je Dejan Ćirković, dok će orkestrom dirigovati Jovan Sinđić.

Organizatori najavljuju veče ispunjeno tradicionalnim tamburaškim zvucima i bogatim muzičkim repertoarom, namenjenim svim ljubiteljima tamburaške muzike.

Besplatne ulaznice biće dostupne na biletarnici Pozorišta sat vremena pre početka koncerta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Odmor iz snova pretvoren u avanturu
categories_image
Sirmium osvojio 10 medalja na takmičenjima u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
categories_image
Tretman suzbijanja komaraca u sredu 27. maja
categories_image
Pisac Dejan Aleksić obradovao mališane za rođendan Dečjeg odeljenja mitrovačke Biblioteke
categories_image
Svinjarsko povečerje čuva sećanje na život predaka
categories_image
Velika međunarodna vojna trka će se održati u Vrdniku
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Od sutra skeniranje kodova

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Sporazum o saradnji između dve t...

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

Promocija Vojsкe Srbije u Beočinu

categories_image

Društvo | Sport | Vesti | Vrdnik

Elitna međunarodna biciklistička...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt