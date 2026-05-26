Pisac Dejan Aleksić obradovao mališane za rođendan Dečjeg odeljenja mitrovačke Biblioteke

Povodom 69. rođendana Dečjeg odeljenja Biblioteke „Gligorije Vozarović“, gost je bio dečji pisac Dejan Aleksić i učenici osnovnih škola „Dobrosav Radosavljević Narod“, „Boško Palkovljević Pinki“, „Slobodan Bajić Paja“ i „Jovan Jovanović Zmaj“.
Kao na pravom rođendanskom druženju, Dejan Aleksić predstavio je deo svog bogatog književnog stvaralaštva, dok su deca pomno pratila, postavljala pitanja i sa oduševljenjem učestvovala u rešavanju zagonetki, ponavljanju brzalica i malom „testu pismenosti“. Najuspešnijim učesnicima Dejan Aleksić poklonio je svoje knjige.
Program je moderirala diplomirani bibliotekar Mirjana Jovanović.
Tekst i foto: Biblioteka „Gligorije Vozarović“