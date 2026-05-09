Vreme intenzivnog rada u košnicama

U mesecu aprilu priroda se budi punim intenzitetom, a zajedno sa njom i pčelinje zajednice ulaze u najdinamičniji deo svog razvoja. Nakon zimskog mirovanja, košnice oživljavaju, broj pčela se brzo uvećava, a svaki sunčan dan donosi novu energiju i radni zamah. Upravo ovaj period, kako ističu pčelari, presudan je za formiranje jakih društava i uspešnu predstojeću pašu.

Kako objašnjava Veselin Simeunović, pčelar iz Salaša Noćajskog, u aprilu dolazi do izraženije aktivnosti unutar košnice.

–U mesecu aprilu pčele pojačavaju svoju aktivnost, matica aktivno zaleže jaja, a radilice sakupljaju nektar i polen sa rano procvetalog voća, poput šljive, breskve, kajsije i džanarike – kaže Simeunović.

Stručnjaci potvrđuju da je upravo april ključni mesec za razvoj pčelinjih zajednica, jer obilje polena i nektara iz prirode direktno utiče na širenje legla i ubrzan napredak društva. U ovom periodu matica dostiže vrhunac u zaleganju, dok mlade pčele preuzimaju sve više poslova u košnici, od nege legla do izgradnje saća.

Zbog ubrzanog razvoja, pčelari moraju pravovremeno reagovati.

–U aprilu se zajednice brzo razvijaju, pa je važno proširenje prostora u košnici – naglašava Simeunović.

Dodavanje novih ramova ili nastavaka omogućava matici da nesmetano nastavi sa zaleganjem, ali i sprečava pojavu rojevnog nagona, koji može oslabiti društvo. Ako se prostor ne proširi na vreme, dolazi do zagušenja u košnici, što direktno utiče na smanjenje prinosa.

Jedan od ključnih zadataka pčelara u ovom periodu jeste i kontrola zaliha hrane.

–Obavezno se mora pratiti stanje zaliha hrane u košnici – upozorava Simeunović.

Iako u prirodi često ima dovoljno nektara i polena, promenljivo prolećno vreme može dovesti do prekida paše. U takvim uslovima, potrošnja hrane raste zbog intenzivnog razvoja legla, pa je po potrebi neophodno dodatno prihranjivanje.

April je, kako ističu pčelari, mesec u kojem se postavljaju temelji cele pčelarske sezone. Sve što se u ovom periodu uradi, od pravilnog proširenja prostora, preko kontrole hrane, do praćenja zdravstvenog stanja zajednica, direktno će se odraziti na prinose meda tokom glavne paše.

Upravo zato, iskustvo i pravovremene odluke pčelara mogu napraviti ključnu razliku između prosečne i uspešne pčelarske godine.



Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.