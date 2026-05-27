Radionica “Pesma može sve” povodom rođendana Dečjeg odeljenja mitrovačke Biblioteke

U utorak, 26. maja u Biblioteci ,,Gligorije Vozarović“ održana je deveta radionica ,,Pesma može sve“, posvećena Danu Dečjeg odeljenja.

Na radionici se pesma ,,Blesindan“, Dejana Aleksića recitovala, pevala , slikala i pisalo se na temu ,,Rođendanska čarolija“. Učestvovali su učenici četvrtih razreda šest mitrovačkih osnovnih škola, učenici ŠOSO ,,Radivoj Popović“ i učenici MŠ ,,Petar Krančević“.

NAJBOLjI RECITATORI:

PRVO MESTO: Aleksandra Ovšek, OŠ ,,Triva Vitasović Lebarnik“

DRUGO MESTO: Dušan Puljezović, OŠ ,,Sveti Sava“

TREĆE MESTO: Jana Marčeta, OŠ „ Slobodan Bajić Paja“

TREĆE MESTO: Sofija Rebić, OŠ „ Branko Radičević“, Kuzmin

TREĆE MESTO: Tijana Miljak, OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“

TREĆE MESTO: Vasilije Laketić, OŠ „ Boško Palkovljević Pinki“

NAJBOLjI KOMPOZITORI:

PRVO MESTO: Dunja Lazanski i Iskra Kuzmanovski

DRUGO MESTO: Iskra Cvetković

TREĆE MESTO: Anđela Parović i Nataša Bubović

Svi su učenici MŠ ,,Petar Krančević“

NAJBOLjI SLIKARI:

PRVO MESTO: Dejan Kojić

DRUGO MESTO: Danijel Novak

TREĆE MESTO: Nikolina Tadić Uvalić

TREĆE MESTO: Teodora Matić

TREĆE MESTO: Petar Jakob

Svi su učenici ŠOSO ,,Radivoj Popović“

NAJBOLjI PISCI:

PRVO MESTO: Mila Milačić, OŠ ,,Triva Vitasović Lebarnik“

DRUGO MESTO: Ena Mataruga, OŠ,,Slobodan Bajić Paja“

TREĆE MESTO: Stefan Živković, OŠ „Branko Radičević“, Kuzmin

TREĆE MESTO: Miljana Čupić, OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“

TREĆE MESTO: Sofija Jevtić, OŠ „Sveti Sava“

TREĆE MESTO: Staša Pandurević, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“

Žiri koji je pratio takmičare su Aleksandra Šljivić, za recitatore, Tatjana Međedović, za pisce, Monika Mijić i Ivana Nikolovski, za slikare i Zorana Nikolić za kompozitore.

Radionicu je ulepšao Jovan Vladisavljević recitujući pesmu „Egzozična lektira“, koju je napisao Duško Domanović.

Radionicu je vodila Mirjana Jovanović.

