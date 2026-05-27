Radionica “Pesma može sve” povodom rođendana Dečjeg odeljenja mitrovačke Biblioteke

U utorak, 26. maja u Biblioteci ,,Gligorije Vozarović“ održana je deveta radionica ,,Pesma može sve“, posvećena Danu Dečjeg odeljenja.
Na radionici se pesma ,,Blesindan“, Dejana Aleksića recitovala, pevala , slikala i pisalo se na temu ,,Rođendanska čarolija“. Učestvovali su učenici četvrtih razreda šest mitrovačkih osnovnih škola, učenici ŠOSO ,,Radivoj Popović“ i učenici MŠ ,,Petar Krančević“.
NAJBOLjI RECITATORI:
PRVO MESTO: Aleksandra Ovšek, OŠ ,,Triva Vitasović Lebarnik“
DRUGO MESTO: Dušan Puljezović, OŠ ,,Sveti Sava“
TREĆE MESTO: Jana Marčeta, OŠ „ Slobodan Bajić Paja“
TREĆE MESTO: Sofija Rebić, OŠ „ Branko Radičević“, Kuzmin
TREĆE MESTO: Tijana Miljak, OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“
TREĆE MESTO: Vasilije Laketić, OŠ „ Boško Palkovljević Pinki“
NAJBOLjI KOMPOZITORI:
PRVO MESTO: Dunja Lazanski i Iskra Kuzmanovski
DRUGO MESTO: Iskra Cvetković
TREĆE MESTO: Anđela Parović i Nataša Bubović
Svi su učenici MŠ ,,Petar Krančević“
NAJBOLjI SLIKARI:
PRVO MESTO: Dejan Kojić
DRUGO MESTO: Danijel Novak
TREĆE MESTO: Nikolina Tadić Uvalić
TREĆE MESTO: Teodora Matić
TREĆE MESTO: Petar Jakob
Svi su učenici ŠOSO ,,Radivoj Popović“
NAJBOLjI PISCI:
PRVO MESTO: Mila Milačić, OŠ ,,Triva Vitasović Lebarnik“
DRUGO MESTO: Ena Mataruga, OŠ,,Slobodan Bajić Paja“
TREĆE MESTO: Stefan Živković, OŠ „Branko Radičević“, Kuzmin
TREĆE MESTO: Miljana Čupić, OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“
TREĆE MESTO: Sofija Jevtić, OŠ „Sveti Sava“
TREĆE MESTO: Staša Pandurević, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“
Žiri koji je pratio takmičare su Aleksandra Šljivić, za recitatore, Tatjana Međedović, za pisce, Monika Mijić i Ivana Nikolovski, za slikare i Zorana Nikolić za kompozitore.
Radionicu je ulepšao Jovan Vladisavljević recitujući pesmu „Egzozična lektira“, koju je napisao Duško Domanović.
Radionicu je vodila Mirjana Jovanović.