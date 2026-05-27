U petak akcija DDK u Šidu
Društvo | Vesti | Šid
27. maj 2026. godine

U petak 29. maja, u periodu od 9 do 12 časova, u prostorijama Crvenog krsta Šid, Ulica Cara Lazara 10, održaće se redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi.

-Pozivamo sve zdrave sugrađane, starosti od 18 do 65 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim učešćem pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Jedna donacija može spasiti više života, a dobrovoljno davanje krvi predstavlja jedan od najvažnijih vidova humanosti i solidarnosti u zajednici. Unapred zahvaljujemo svima koji će se odazvati akciji dobrovoljnog davanja krvi – stoji u saopštenju Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

