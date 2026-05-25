  • ponedeljak, 25. maj 2026.
Pola veka PU „Ljuba Stanković“
Vesti | Beočin
0 Komentara

Pola veka PU „Ljuba Stanković“

25. maj 2026. godine

U petak, 22. maja, svečanom priredbom u Sportskom centru Beočin, obeležen je jubilej Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ – 50 godina postojanja i rada sa najmlađim generacijama sugrađana.

U programu je uzelo učešće oko 400 mališana, iz 20 vaspitnih grupa, iz vrtića iz Beočina, Rakovca, Beočin sela, Čerevića, Banoštora, Suseka i Luga, koji su sa svojim vaspitačicama priredili jedinstvene koreografije i pozdrave publici uz najlepše poruke o detinjstvu i zajedničkom odrstanju pod okriljem PU „Ljuba Stanković“.

Prisutne je u ime kolektiva srdačno pozdravila direktorka Dušica Žegarac, koja je svima poželela dobrodošlicu na program obeležavanja jubileja, ističući vrednosti saradnje, zajedništva i ljubavi prema deci.

Događaju su, u ime Opštine Beočin prisustvovali predsednica opštine Beočin Biljana Janković, predsednik Skupštine opštine Beočin Mihajlo Božić kao i članovi Opštinskog veća Marica Savković, Vladimir Mihić i Milovan Starčević.

foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Obeleženo 250 godina crkve u Čereviću
categories_image
Manifestacija “Ulica Milenkova“
categories_image
37.šašinačka fijakerijada okupila 60 zaprega
categories_image
Jana Kovačević – od rodnog Srema do svetskih pozornica
categories_image
Za bolju praksu veterinara
categories_image
Skoro 1000 novih sadnica
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Đokovićeva vila diže cenu Pavlov...

categories_image

Društvo | Vesti | Vrdnik

Modernizacija sistema grejanja u...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Širenje STOP SHOP ritejl parka u...

categories_image

Društvo | Vesti

Paketići za Specijalnu školu ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt