Pola veka PU „Ljuba Stanković“

U petak, 22. maja, svečanom priredbom u Sportskom centru Beočin, obeležen je jubilej Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ – 50 godina postojanja i rada sa najmlađim generacijama sugrađana.

U programu je uzelo učešće oko 400 mališana, iz 20 vaspitnih grupa, iz vrtića iz Beočina, Rakovca, Beočin sela, Čerevića, Banoštora, Suseka i Luga, koji su sa svojim vaspitačicama priredili jedinstvene koreografije i pozdrave publici uz najlepše poruke o detinjstvu i zajedničkom odrstanju pod okriljem PU „Ljuba Stanković“.

Prisutne je u ime kolektiva srdačno pozdravila direktorka Dušica Žegarac, koja je svima poželela dobrodošlicu na program obeležavanja jubileja, ističući vrednosti saradnje, zajedništva i ljubavi prema deci.

Događaju su, u ime Opštine Beočin prisustvovali predsednica opštine Beočin Biljana Janković, predsednik Skupštine opštine Beočin Mihajlo Božić kao i članovi Opštinskog veća Marica Savković, Vladimir Mihić i Milovan Starčević.

foto: Ismet Ademovski

