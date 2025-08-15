  • petak, 15. avgust 2025.
Modernizacija sistema grejanja u banji Termal
Društvo | Vesti | Vrdnik
0 Komentara

Modernizacija sistema grejanja u banji Termal

15. avgust 2025. godine

Vrdnik-Irig je jedna od devet lokalnih samouprava u zemlji i od dve u pokrajini kojoj su odobrena sredstva za sufinansiranje zamene kotlarnica u javnim ustanovama. U pitanju je drugi po redu javni konkurs Ministarstva zaštite životne sredine, kojim je za nabavku i rekonstrukciju kotlarnice za grejanje u SBR „Termal“ Vrdnik opredeljeno 26 miliona dinara. Ugovor u Ministarstvu zaštite životne sredine u ime Opštine Irig je potpisao zamenik predsednika Opštine Irig Miodrag Bebić.

Novom kotlarnicom na gas troškovi grejanja će se višestruko smanjiti, a reč je o milionskim iznosima. To je višedecenijski problem koji će se rešiti ovom investicijom, ne samo u finansijskom aspektu, već i u pogledu zaštite životne sredine i emisije štetnih gasova, rekao je Miodrag Bebić.

