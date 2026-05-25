Obeleženo 250 godina crkve u Čereviću

U Čereviću je održana svečanost povodom obeležavanja značajnog jubileja – 250 godina od izgradnje Rimokatoličke crkve Svetog Josipa. Ovaj događaj slavi kontinuitet duhovne zajednice i uticaja rimokatoličke crkve na našim prostorima, koji datira još iz XII veka, a Crkva Svetog Josipa izgrađena 1776. godine, kao naslednica prethodnih svetišta, i danas predstvalja jedan od najlepših simbola vere i duhovnog nasleđa u opštini Beočin.
Ovoj svečanosti prisustvovala je i predsednica Opštine Beočin Biljana Janković koja je u ime Opštine čestitala župniku Luki Ivkoviću i svom sveštenstvu značajan jubilej i zahvalila se na dobroj saradnji koju rimokatolička crkva i zajednica neguje sa Opštinom Beočin.
U prisustvu brojnih zvanica i okupljenog vernog naroda, misno slavlje predvodio je biskup Fabijan Svalina a program obeležavanja jubileja uveličali su članovi hora “Nikola Ćirilović Ćira” iz Beočina i “Milenko” iz Čerevića.
foto: Ismet Ademovski