Raspisani javni pozivi u okviru Programa Garancija za mlade

Nacionalna služba za zapošljavanje 23. marta 2026. godine raspisala je osam javnih poziva u okviru Programa Garancija za mlade, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 400 mladih lica.

Garancija za mlade je program koji ima za cilj da mladi do 30 godina starosti dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja ili praksu u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja, što će da doprinese olakšanoj tranziciji mladih na tržište rada i podstakne njihovo zapošljavanje.

Program Garancije za mlade se sprovodi u tri filijale Nacionalne službe za zapošljavanje (Kruševac, Sremska Mitrovica i Niš), odnosno u Nišavskom, Sremskom i Rasinskom okrugu, što obuhvata teritoriju od 20 jedinica lokalnih samouprava.

Javni pozivi biće otvoreni do 30. novembra 2026. godine, dok je javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje otvoren do 30. oktobra 2026. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje u navedenim filijalama, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva su dostupne na internet stranici www.nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.

