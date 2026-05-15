Književno veče Sime Potkonjaka

Centar za kulturu „Sirmijumart“ je organizovao književno veče posvećeno opusu mr Sime Potkonjaka, jednog od značajnih savremenih stvaralaca sa naših prostora.

U prostorijama „Sirmijumarta“ publika je imala priliku da kroz razgovor, analizu i interpretaciju bliže upozna književni izraz autora, uz osvrt na značaj pisane reči u savremenom društvu. Program je bio osmišljen kao dinamičan dijalog o inspiraciji, poetici i ulozi književnosti u očuvanju kulturnog pamćenja.

Simo Potkonjak rođen je u Brezovcu, Hrvatska, živi u Inđiji, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Potkonjak je romansijer, pripovedač, pesnik, pisac pesama i priča za decu, autor drama i satiričnih tekstova. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, a magistarske studije završio je na Odseku za bibliotekarstvo i informatiku sa temom: Kulturna liga i osnivanje biblioteka u Srbiji. Zapažen je po svom bibliotečkom radu. Lična interesovanja su mu kulturni i umetnički aspekti obrazovanja. Za radnog veka službovao je u: Narodnoj biblioteci „Dr Đorđe Natošević” u Inđiji, Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Član je Udruženja pisaca, kao i Udruženja dramskih pisaca Srbije. Za svoj rad dobio je i mnoštvo

društvenih priznanja i nagrada.

Prof. dr Slađana Milenković, književni kritičar, posebnu pažnju posvetila je romanu „Ničija sreća“, koji je sagledan kao prozno delo dokumentarno-svedočanstvenog karaktera, sa snažnim fokusom na sudbinu krajiškog stanovništva i pitanje kolektivnog pamćenja. Istakla je da roman kroz fragmentarnu naraciju i autentičan jezički izraz gradi svojevrsni „jezički spomenik“ jednom istorijskom iskustvu. Predstavila je i Potkonjakovu poetiku na osnovu drugih dela, uključujući i njegovo stvaralaštvo za decu, u kojem se prepoznaju elementi humora, didaktičnosti i dijaloga sa tradicijom srpske književnosti za mlade.

Moderator programa bila je Sandra Štetina urednica programa, prisutne je pozdravio Aleksandar Budošan direktor. Odlomke iz dela Sime Potkonjaka čitao je glumac Aleksandar Krstajić. Organizatori su istakli da je cilj ovakvih programa promocija književnosti i podsticanje interesovanja publike za savremeno stvaralaštvo, kao i približavanje autora široj kulturnoj javnosti. Veče je proteklo u znaku žive razmene mišljenja i interesovanja publike, koja je pozdravila događaj kao značajan doprinos kulturnom životu grada.

