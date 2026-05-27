64. Muzički festival dece Vojvodine

Muzički festival dece Vojvodine, 64. po redu, najmasovnija je kulturna manifestacija u Vojvodini. Osnovan je 1960. godine i održavao se svake godine, naizmenično u Somboru i Novom Bečeju. Od 2012. godine manifestacija se uz suorganizaciju i svesrdnu pomoć Srpskog kulturnog centra „Vuk Stefanović Karadžić“ i opštine Bačka Topola održavao se u Bačkoj Topoli. Ove godine domaćin je Beočin uz svesrdnu pomoć Kulturnog centra opštine Beočin.

Prvi deo Festivala održan je 10. maja (orkestri seriozne muzike i horovi – dva koncerta u 12,00 i 16,00) u OŠ „Petefi Šandor“ u Novom Sadu. Nizom dečjih manifestacija – festivala muzičkog, folklornog, pozorišnog, recitatorskog stvaralaštva dece Vojvodine želimo da skrenemo pažnju društvu da u svim ovim aktivnostima, u kojima su deca akteri, slavimo život sam a ne nasilje, slavimo druženje a ne otuđenje, slavimo radost življenja, slavimo umetnost jer „LEPOTA ĆE SPASITI SVET“.

U nedelju 31. maja 2026. održava se drugi deo festivala na kome nastupa 30 dečjih folklornih ansambala u tri starosne kategorije (mlađi uzrast, stariji uzrast i mešovita kategorija) – dva koncerta (u 12,00 i 16,30) u dvorani Kulturnog centra Beočin.

Festivalu su prethodile najpre opštinske selekcione smotre sa više od 160 grupa i 7 zonskih smotri (Bačka Topola, Bačka Palanka, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Pančevo i Kula) sa 133 ansambla, od kojih su se njih 30 svojim kvalitetom plasirali za

završni, pokrajinski festival u Beočinu. Pet najboljih ansambala sa ovog festivala obezbeđuju plasman na odgovarajuće republičke festivale i manifestacije.

Žiri koji će vrednovati folklorne ansamble radiće u sastavu: Dajana Kostić, koreograf iz Stare Pazove, dr Miloš Rašić, etnolog iz Beograda, Dušanka Dmitrović, koreograf iz Novog Sada, Svetlana Pešić, etnomuzikolog iz Šida i Goran Dumanović, koreograf iz Bečeja. Svi ansambli, s obzirom da prethodno prođu dve vrednosne selekcije zaslužiće bronzana, srebrna i zlatna odličja, zavisno od prikazanog kvaliteta programa.

Za sve dodatne informacije: Savo Mučibabić – 064-65-99-310.

