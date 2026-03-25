Predstojećeg vikenda slava u Brestaču

Savet mesne zajednice Brestač, u saradnji sa Lovačkim društvom Brestač i brestačkim uzgajivačima konja, organizuje obeležavanje seoske slave u subotu i nedelju, 28. i 29. marta.

U subotu od 10.00 časova počinje okupljanje uzgajivača konja, a od 12.00 časova najavljen je veliki defile konjskih zaprega i konjanika ulicama Brestača.

U nedelju, u 10.00 časova, predstavnici Saveta mesne zajednice Brestač, zajedno sa predstavnicima udruženja građana i meštanima, položiće venac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu.

Tokom prepodnevnih sati u nedelju, u organizaciji Lovačkog društva Brestač, biće održana radionica u prirodi za najmlađe Brestačane i njihove roditelje, sa ciljem da se deca upoznaju sa prirodom i kroz igru i zabavu uče o značaju njenog očuvanja.

Takođe u nedelju, od 12.00 časova, počinje lovačka šicara na pokretne i fiksne mete i na glinene golubove, koja će biti održana na repnom polju, na ulazu u Brestač iz pravca Subotišta. Organizator šicare je Lovačko društvo Brestač.

Tekst i foto: www.pecinci.org

