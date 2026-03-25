  • sreda, 25. mart 2026.
Predstojećeg vikenda slava u Brestaču
Društvo | Zabava | Vesti | Pećinci
0 Komentara

Savet mesne zajednice Brestač, u saradnji sa Lovačkim društvom Brestač i brestačkim uzgajivačima konja, organizuje obeležavanje seoske slave u subotu i nedelju, 28. i 29. marta.

U subotu od 10.00 časova počinje okupljanje uzgajivača konja, a od 12.00 časova najavljen je veliki defile konjskih zaprega i konjanika ulicama Brestača.

U nedelju, u 10.00 časova, predstavnici Saveta mesne zajednice Brestač, zajedno sa predstavnicima udruženja građana i meštanima, položiće venac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu.

Tokom prepodnevnih sati u nedelju, u organizaciji Lovačkog društva Brestač, biće održana radionica u prirodi za najmlađe Brestačane i njihove roditelje, sa ciljem da se deca upoznaju sa prirodom i kroz igru i zabavu uče o značaju njenog očuvanja.

Takođe u nedelju, od 12.00 časova, počinje lovačka šicara na pokretne i fiksne mete i na glinene golubove, koja će biti održana na repnom polju, na ulazu u Brestač iz pravca Subotišta. Organizator šicare je Lovačko društvo Brestač.

Tekst i foto: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

„Inđija put“ asfaltira pojedine ulice u selima
Obeležena tužna godišnjica – 27 godina od početka NATO bombardovanja
Milica Ljubisavljević branila boje Srbije u Mariboru
Ansambl “Kolo” oduševio Mitrovčane
Koncert: Duvački razgovori 3
Javni pozivi za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja
Povezane Vesti
Vesti | Ruma

Za vikend obustava saobraćaja od...

Društvo

Na kioscima je novi broj Sremski...

Vesti | Inđija

Premijerka Ana Brnabić posetila ...

Društvo | Vesti | Šid

Zemljotres u Šidu

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt