Veče ispunjeno tradicijom, pesmom i igrom

Kulturno-umetničko društvo „Karlovčić“ održalo je, 18. aprila, godišnji koncert u sali Doma kulture u Karlovčiću, koji je okupio brojnu publiku i ljubitelje folklora.

KUD Karlovčić predstavio se publici sa četiri ansambla – dečjim, prvim dečjim, omladinskim i veteranima. Društvo danas broji ukupno oko 60 članova, koji svojim radom i posvećenošću čuvaju narodnu tradiciju i kulturno nasleđe našeg kraja.

Na ovogodišnjem koncertu premijerno su izvedene tri koreografije. Dečji ansambl premijerno je izveo koreografiju „Igrale se delije“, prvi dečji ansambl predstavio se koreografijom „Srbija“, čiji je koreograf Marko Lješić, dok je omladinski ansambl premijerno izveo „Igre iz Leskovca“, koreografa Igora Trajkovića.

Pored oduševljene publike, ovogodišnji koncert obeležio je i trenutak kada je osnivaču KUD-a, Vlastimiru Zurkoviću – Sremcu, koji je nedavno svoju funkciju predsednika prepustio mlađem kolegi Marku Lješiću, uručeno posebno priznanje i odlikovanje počasnog predsednika i igrača. Zurković je tom prilikom rekao da će i dalje ostati uz društvo i nastaviti da doprinosi njegovom radu.

-Uvek ću biti tu za KUD, kako na sceni, tako i van nje. Nastaviću da čuvam narodnu tradiciju u Karlovčiću. Svet ostaje na mladima i zato svoju funkciju predsednika prepuštam Marku, koji je od početka uz mene i prati rad društva u svakom koraku. Bio je i moj igrač dok sam vodio KUD i zahvalan sam mu na tome. Nadam se da će nastaviti mojim stopama i biti još uspešniji. Godine su učinile svoje kada je reč o ovoj funkciji, ali ljubav prema folkloru i sceni nikada neće prestati– rekao je Zurković.

Novi predsednik KUD-a i koreograf Marko Lješić zahvalio se svima koji su svih ovih godina pružali podršku radu društva.

-Posebnu zahvalnost uputio bih Opštini Pećinci, Mesnoj zajednici Karlovčić, Kulturnom centru Pećinci, Mesnoj zajednici Sibač, udruženjima žena „Karlovčićanke“, „Čarobnice“ i „Veselice“ iz Deča, kao i svim roditeljima koji su svojim angažovanjem i podrškom doprineli radu društva. Godišnji koncert još jednom je pokazao da KUD Karlovčić uspešno čuva tradiciju, okuplja mlade generacije i prenosi ljubav prema folkloru sa generacije na generaciju – kazao je Lješić.

Posebnu draž večeri doneli su i gosti iz Pećinaca – Društvo za negovanje narodne tradicije i harmonikaš Novak Zurković, koji su zajedno sa domaćinima ulepšali program i doprineli atmosferi ispunjenoj tradicijom, pesmom i igrom.

