Održan kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“ u „Popovićevoj“ školi

U Osnovnoj „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici održan je prvi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda.

U kvizu su učestvovali:

•Nikola Gvojić i Magdalena Đuričić (III-1)

•Sara Veljković i Lazar Blagojević (III-2)

•Teodora Knežević i Iva Barat (III-3)

•Una Mamlić (III-3) i Nevena Krga (III-1)

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učeniku Pavlu Zeljajiću (III-1), dok su pobednici kviza učenice odeljenja III-3.

Žiri koji je pratio kviz činile su Dragana Lapčević i Svetlana Apić. Kviz je organizovala Biblioteka „Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.