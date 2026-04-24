Održan kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“ u „Popovićevoj“ školi

U Osnovnoj „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici održan je prvi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda.
U kvizu su učestvovali:
•Nikola Gvojić i Magdalena Đuričić (III-1)
•Sara Veljković i Lazar Blagojević (III-2)
•Teodora Knežević i Iva Barat (III-3)
•Una Mamlić (III-3) i Nevena Krga (III-1)
Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učeniku Pavlu Zeljajiću (III-1), dok su pobednici kviza učenice odeljenja III-3.
Žiri koji je pratio kviz činile su Dragana Lapčević i Svetlana Apić. Kviz je organizovala Biblioteka „Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.