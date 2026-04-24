  • petak, 24. april 2026.
Uz „Azbukvar“ do ljubavi prema ćirilici i čitanju
Uz „Azbukvar“ do ljubavi prema ćirilici i čitanju

24. april 2026. godine

U Biblioteci „Gligorije Vozarović“, 22. aprila je održana promocija metodičkog sredstva „Azbukvar“ autora Jovice Panića. Bibliotekarka Aleksandra Topić je tom prilikom istakla važnost prvih koraka u učenju i obrazovanju, kao i značaj ovog pedagoškog materijala namenjenog najmlađima. „Azbukvar“ na kreativan i pristupačan način uvodi decu u svet slova ćirilice, podstičući razvoj čitalačkih navika i jezičke kulture.

Autor Jovica Panić je govorio o motivima za nastanak „Azbukvara“ kao i o značaju očuvanja ćiriličnog pisma i negovanja ljubavi prema maternjem jeziku i potrebi da se deci učenje slova učini zanimljivim i pristupačnim.

Pozitivni utisci prisutnih doprinose širenju poruke o važnosti negovanja čitanja i pismenosti kod najmlađih.

„Baci nešto lepo“ u školskom dvorištu: Ekološka svest na delu, za zeleniju budućnost
Održan kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“ u „Popovićevoj“ školi
Veliki lovački višeboj u Erdeviku
Počeo postupak za isplatu školarina samofinansirajućim studentima za 2025/2026. godinu
Objavljen Plan upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu
Zdraviji prostor za mališane u Šimanovcima
Povezane Vesti
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

„Čitalačke značke“ z...

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

„SM FraMe“ mobilna a...

Servis | Sremska Mitrovica

U pripremi nova kontrolna Kovid ...

Društvo | Hronika | Vesti

Donacija Mitrovačkoj gimnaziji

