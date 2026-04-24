Uz „Azbukvar“ do ljubavi prema ćirilici i čitanju

U Biblioteci „Gligorije Vozarović“, 22. aprila je održana promocija metodičkog sredstva „Azbukvar“ autora Jovice Panića. Bibliotekarka Aleksandra Topić je tom prilikom istakla važnost prvih koraka u učenju i obrazovanju, kao i značaj ovog pedagoškog materijala namenjenog najmlađima. „Azbukvar“ na kreativan i pristupačan način uvodi decu u svet slova ćirilice, podstičući razvoj čitalačkih navika i jezičke kulture.
Autor Jovica Panić je govorio o motivima za nastanak „Azbukvara“ kao i o značaju očuvanja ćiriličnog pisma i negovanja ljubavi prema maternjem jeziku i potrebi da se deci učenje slova učini zanimljivim i pristupačnim.
Pozitivni utisci prisutnih doprinose širenju poruke o važnosti negovanja čitanja i pismenosti kod najmlađih.