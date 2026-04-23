Veliki lovački višeboj u Erdeviku
Na jezeru Moharač u Erdeviku, 31. maja biće održan Veliki lovački višeboj – manifestacija namenjena ljubiteljima lova, streljaštva i boravka u prirodi. U jedinstvenom ambijentu obronaka Fruška gora, učesnike i posetioce očekuje sadržajan program koji spaja takmičarski duh i neformalno druženje.

Ovaj događaj namenjen je kako iskusnim lovcima, tako i svima koji žele da se upoznaju sa svetom lovstva iz prve ruke. Tokom dana, takmičari će imati priliku da pokažu preciznost i veštinu kroz različite discipline lovnog streljaštva, dok će posetioci moći da isprate nadmetanja i uživaju u atmosferi koja je karakteristična za ovakve skupove.

Takmičari će imati priliku da pokažu svoje umeće kroz više disciplina:
1) Glineni golubovi (trap): Dozvoljen je nastup lovačkim puškama sačmaricama čiji kalibar nije veći od 12. U poluautomatsku pušku se sme stavljati najviše po dva metka. Izbor municije je slobodan.
2) Nepokretna meta srndaća: Dozvoljen je nastup samo lovačkim oružjem, u lovačkom kalibru. Od nišanskih sprava je moguće koristiti optički ili mehanički nišan. Dozvoljeno je korišćenje samo lovačke municije (dakle ne sportske!).
3) Pokretna meta divlje svinje: Dozvoljen je nastup samo lovačkim oružjem, u lovačkom kalibru. Od nišanskih sprava je moguće koristiti optički ili mehanički nišan. Dozvoljeno je korišćenje samo lovačke municije (dakle ne sportske!).
4) Klasična šicara (jaja + flaša): Dozvoljen je nastup lovačkim puškama sačmaricama čiji kalibar nije veći od 12. U poluautomatsku pušku se sme stavljati najviše po dva metka. Izbor municije je slobodan.
5) Gađanje vazdušnom puškom u standardnu metu: Kategorije juniori i seniori, oružje i municija obezbeđeni.

Pored sportskog dela, akcenat je i na druženju i razmeni iskustava. Organizatori ističu da je cilj manifestacije da okupi ljude iz cele Srbije i regiona, poveže generacije lovaca, ali i približi ovu oblast svima koji do sada nisu imali dodira sa njom. Upravo zbog toga, događaj ima i edukativni i promotivni karakter.

Poseban segment biće posvećen prezentaciji lovačke i „outdoor“ opreme, gde će posetioci imati priliku da se upoznaju sa novitetima na tržištu, razgovaraju sa izlagačima i saznaju više o savremenim trendovima u ovoj oblasti.

Za najuspešnije takmičare obezbeđene su nagrade, ali organizatori naglašavaju da je u prvom planu zajedništvo i dobra atmosfera, zbog koje se učesnici iz godine u godinu vraćaju u Erdevik.

