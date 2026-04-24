„Baci nešto lepo“ u školskom dvorištu: Ekološka svest na delu, za zeleniju budućnost

Prehrambeno-šumarsku i hemijsku školu posetili su članovi Udruženja „Zelena generacija“ iz Novog Sada, koji sprovode ekološku inicijativu pod sloganom „Baci nešto lepo“. Ova akcija ima za cilj da kroz praktičan rad podstakne razvoj ekološke svesti kod mladih i ukaže na značaj očuvanja prirode.

Tokom posete, učenici su imali priliku da učestvuju u jedinstvenoj aktivnosti – izradi i sadnji takozvanih „seed bombs“, kuglica napravljenih od zemlje i različitih vrsta semena cveća. Zajedno sa gostima, ove kuglice posejane su u školskom dvorištu, čime je napravljen prvi korak ka stvaranju lepšeg i zelenijeg okruženja.

Poseban akcenat stavljen je na edukaciju o značaju pčela i drugih oprašivača za proizvodnju hrane i očuvanje biodiverziteta. Učenici su kroz ovu radionicu stekli ne samo sadni materijal, već i dragoceno znanje koje mogu primenjivati u svakodnevnom životu.

Ova inicijativa predstavlja spoj edukacije i zajedničke akcije, pokazujući kako male ideje mogu doprineti velikim promenama i zdravijem okruženju za sve. A da bi jučerašnje druženje bilo još zanimljivije, potrudili su se učenici smera šumarski tehničari koji su organizovali takmičenje u kuvanju kotlića.

