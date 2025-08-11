  • ponedeljak, 11. avgust 2025.
Anja Mitrović 12. u Evropi u brzopoteznom šahu
Sport
0 Komentara

Anja Mitrović 12. u Evropi u brzopoteznom šahu

11. avgust 2025. godine

U periodu od 3. do 8. avgusta u Solunu je održano Evropsko prvenstvo u ubrzanom (Rapid) i brzopoteznom (Blitz) šahu, gde je učestvovala i talentovana četrnaestogodišnja šahistkinja iz Rume — Anja Mitrović.

Anja je nastupila u konkurenciji devojčica do 14 godina i imala priliku da se nadmeće sa vršnjakinjama iz šahovski moćnih zemalja poput Poljske i Ukrajine, koje su dominirale ovogodišnjim prvenstvom, ali i sa takmičarkama iz Grčke, Rumunije, Slovenije, Jermenije, Bugarske i Turske.

U brzopoteznom šahu, gde je tempo igre 3 minuta plus 2 sekunde po potezu, Anja je ostvarila odličan rezultat – 50% osvojenih poena i povećanje rejtinga za 30 poena, što joj je donelo visoko 12. mesto na evropskoj rang-listi.

Ovaj uspeh predstavlja još jedan korak napred za Anju, koja iz godine u godinu potvrđuje svoj talenat i borbenost, postajući sve značajnije ime evropskog šaha u svojoj kategoriji.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Karatisti Železničara na reprezentativnim pripremama u Apatinu
categories_image
Stefan Mišić na kampu Streljačkog saveza Srbije u Karatašu
categories_image
Vojka i dalje gleda Sremsku ligu, maradička Sloga u MOL-u
categories_image
DRAGAN RAŠIĆ: Golovi kao potpis nekadašnjeg asa iz Belegiša
categories_image
Hat-trick za porodicu Džever
categories_image
Rukometašice Rume startovale sa pripremama za Super-ligu Srbije
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

Humanitarni turnir učenika versk...

categories_image

Sport

Pioniri Srem Itona među osam naj...

categories_image

Sport | Ruma

SRBIJI NAJVIŠE MEDALJA NA PRVENS...

categories_image

Sport

„Prnjavor“ pobednik ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt