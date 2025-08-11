Anja Mitrović 12. u Evropi u brzopoteznom šahu

U periodu od 3. do 8. avgusta u Solunu je održano Evropsko prvenstvo u ubrzanom (Rapid) i brzopoteznom (Blitz) šahu, gde je učestvovala i talentovana četrnaestogodišnja šahistkinja iz Rume — Anja Mitrović.

Anja je nastupila u konkurenciji devojčica do 14 godina i imala priliku da se nadmeće sa vršnjakinjama iz šahovski moćnih zemalja poput Poljske i Ukrajine, koje su dominirale ovogodišnjim prvenstvom, ali i sa takmičarkama iz Grčke, Rumunije, Slovenije, Jermenije, Bugarske i Turske.

U brzopoteznom šahu, gde je tempo igre 3 minuta plus 2 sekunde po potezu, Anja je ostvarila odličan rezultat – 50% osvojenih poena i povećanje rejtinga za 30 poena, što joj je donelo visoko 12. mesto na evropskoj rang-listi.

Ovaj uspeh predstavlja još jedan korak napred za Anju, koja iz godine u godinu potvrđuje svoj talenat i borbenost, postajući sve značajnije ime evropskog šaha u svojoj kategoriji.

