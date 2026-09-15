  • utorak, 15. septembar 2026.
Najava isključenja struje za utorak, 16. septembar
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Najava isključenja struje za utorak, 16. septembar

15. septembar 2026. godine

Za sredu 16. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Rada;a od 08:00 do 14:00 časova

celo selo

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Matije Huđi od br. 22-38 i 44-46
Dečje jaslice “Cvrčak” – Matije Huđi
Dečji vrtić “Buba Mara” – Matije Huđi
Ul. Kralja Petra prvog od br. 63-93 i 50-88 i b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Novi šor od br. 11-75 i 14-88
Ivana Gorana Kovačića
Stari šor br. 27 i br. 31
Žrtava fašizma od br. 1-9
Cvetna od br. 11-75 i 14-88

Šid od 09:00 do 11:00 časova

Save Kovačevića od br. 1-51 i 4-62
Tolstojeva od br. 29-45 i br. 24 i b.b.
Naselje Vojvode Stepe br: 3, 5, 15, 39, 41 i 43 i b.b.
Đure Daničića b.b

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Save Kovačevića od br. 1-51 i 4-62
Tolstojeva od br. 29-45 i br. 24 i b.b.
Naselje Vojvode Stepe br: 3, 5, 15, 39, 41 i 43 i b.b.
Đure Daničića b.b

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Đure Jakšića od br. 9-11 i b.b.
Ul. Filipa Višnjića od br. 1-53 i 2-66 i b.b.
Vase Stajića od br. 9-27 i 2-54 i b.b.
Savska od br. 1-35 i 2-34
Save Kovačevića br. 53 i br. 64

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