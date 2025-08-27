  • sreda, 27. avgust 2025.
Besplatni uudžbenici za osnovce iz Opštine Ruma
27. avgust 2025. godine

Ruma – I ove godine Opština Ruma obezbeđuje besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola na svojoj teritoriji. Za tu namenu obezbeđeno je 55 miliona dinara iz opštinskog budžeta. Raspodela udžbenika po školama obavljaće se od 31.avgusta. Resorno ministarstvo obezbeđuje udžbenike za treće dete i određene socijalno marginalizovane grupe.

