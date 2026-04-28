Prijekcija filma „Svi za Kosmet, ma gde bili“ u Golubincima

Humanitarna organizacija „Svi za Kosmet“ iz Beograda organizuje humanitarnu projekciju filma „Svi za Kosmet, ma gde bili“ u Golubincima, 3. maja od 20 sati u Hramu Vavedenja Presvete Bogorodice.

Ovo filmsko ostvarenje, snimljeno po ideji episkopa novobrdskog Ilariona, donosi snažno svedočanstvo o neprolaznom Kosovskom zavetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i o radu organizacije Svi za Kosmet, koja već više od 15 godina pomaže naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji.

Film je režirala hadži Bojana Krstić, a u njemu učestvuju: blaženopočivši mitropolit Amfilohije, mitropolit raško-prizrenski g. Teodosije, iguman manastira Svetih Arhangela arhimandrit Mihajlo, igumanija Pećke patrijaršije mati Haritina, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, monahinja manastira Ulije sestra Julijana, protinica Svetlana Stević, akademik Matija Bećković, Igor Rašula, Živojin Rakočević, kao i glumci Ivan Bosiljčić, Zoran Cvijanović i Viktor Savić. Svoj umetnički doprinos dali su i brojni muzičari: Gavrilo Kujudžić, Pavlina Radovanović i Branka Zečević.

Ulaz na pojekcije je dobrovoljni prilog, namenjen ugroženim porodicama i svetinjama na Kosovu i Metohiji.

Film je premijerno prikazan u beogradskoj MTS Dvorani 2. oktobra 2025, a osim u Srbiji, prikazuje se i u Republici Srpskoj i dijaspori.

Autor fotografija: Marko Jelić

