  • ponedeljak, 27. april 2026.
Troje stradalih na auto-putu Ruma-Šabac
Društvo | Crna hronika | Vesti | Ruma
0 Komentara

27. april 2026. godine

Ruma-U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se oko 13 časova dogodila na auto-putu Ruma-Šabac, život su izgubile tri osobe, dok su dve doživele teške telesne povrede. Do nezgode je došlo, prema nezvaničnim informacijama, kada se automobil marke Ford kretao suprotnom trakom, čiji je vozač izgubio život. U automobilu marke golf život su izgubili suvozač i lice koje je sedeli iza suvozača, dok su preostala dva lica u teškom stanju. Jedno je primljeno u šabačku bolnicu, a drugo bi trebalo da bude prevezeno u sremskomitrovačku bolnicu nakon što vatrogasne službe oslobode vozilo, nezvanične su informacije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt