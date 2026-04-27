Troje stradalih na auto-putu Ruma-Šabac

Ruma-U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se oko 13 časova dogodila na auto-putu Ruma-Šabac, život su izgubile tri osobe, dok su dve doživele teške telesne povrede. Do nezgode je došlo, prema nezvaničnim informacijama, kada se automobil marke Ford kretao suprotnom trakom, čiji je vozač izgubio život. U automobilu marke golf život su izgubili suvozač i lice koje je sedeli iza suvozača, dok su preostala dva lica u teškom stanju. Jedno je primljeno u šabačku bolnicu, a drugo bi trebalo da bude prevezeno u sremskomitrovačku bolnicu nakon što vatrogasne službe oslobode vozilo, nezvanične su informacije.



