Početak izgradnje vrtića u Hrtkovcima

Hrtkovci-U Hrtkovcima ovih dana je počela izgradnja dugo najavljivanog vrtića, a radove je sa saradnicima obišao predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić. On je istakao da je ovaj projekat jedan od prioriteta lokalne samouprave, za čiju izgradnju su sredstva obezbeđena sa pokrajinskog nivoa preko Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Objekat će biti spratan, 1.157 kvadrata neto, odnosno 1.300 kvadrata neto površine. Imaće pet soba za decu, kuhinju, trpezariju, zdravstvenu službu, biblioteku, park u dvorištu i oko 30 parking mesta. Površina opštinske parcele na kojoj se gradi je oko jedan hektar.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.