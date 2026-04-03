Pravilno tretirati voćne kulture u cilju smanjenja trovanja pčela

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apeluje na poljoprivredne proizvođače da poštuju odredbe Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, koji potpuno zabranjuje upotrebu pesticida toksičnih za pčele tokom cvetanja biljaka, kao i njihovu primenu iz vazduha.

U saopštenju Ministarstva se poljoprivredni proizvođači, korisnici sredstava za zaštitu bilja i pčelari podsećaju na to da je pred nama period cvetanja voća, uljane repice i drugih gajenih bilja, pa je samim tim povećan rizik od trovanja pčela.

Svako pčelinje društvo podigne prinose okolnih poljoprivrednika za 566 evra. Pored toga, i proizvodnja hrane zavisi od pčela, pa tako svaki treći zalogaj direktno zavisi od pčela, a svaki drugi indirektno, zbog čega je važno sačuvati pčele od trovanja.

Nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje, pa usled lošeg oprašivanja ne samo da opada prinos već se i smanjuje kvalitet plodova (manje učešće plodova prve klase u rodu).

Važno je napomenuti da se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa rešenjem o registraciji, deklaracijom i uputstvom, načelima dobre poljoprivredne prakse, kao i u skladu sa namenom sredstva za zaštitu bilja, a na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja (pčela) i životna sredina.

Apeluje se na poljoprivredne proizvođače da, čak i kada primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele, za tretiranje zasada koji nije u cvetu, prvo suzbiju korove, jer upravo korovi koji su u fazi cvetanja mogu da budu posećeni od strane pčela.

Pored toga što biljke koje se tretiraju nisu u fazi cvetanja, do trovanja dolazi zato što pčele idu na korovske biljke koje su u cvetu.

Takođe, potrebno je skrenuti posebnu pažnju poljoprivrednim proizvođačima da je prilikom tretiranja uljane repice i soje insekticidima zabranjeno primenjivati insekticide koji su otrovni za pčele u toku cvetanja.

Važno je i prilikom tretiranja uljane repice pre cvetanja koristiti sredstva za zaštitu bilja koja imaju kraći period delovanja.

Zahvaljujući odličnoj saradnji Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) sa Upravom za zaštitu bilja, koja je iz godine u godinu sve bolja i bolja, i prethodne sezone je prevencijom uspešno zaustavljen par najavljenih tretiranja uljane repice u cvetu.

Tretiranje komaraca iz vazduha takođe predstavlja veliki problem, jer se često poklapa sa cvetanjem lipe, a i drugih medonosnih biljaka koje pčele intenzivno posećuju.

Apeluje se na nadležne, pre svega lokalne samouprave, da tretiranje komaraca iz vazduha ne sprovode, već da se komarci i krpelji tretiraju sa zemlje, preparatima koji nisu toksični za pčele, u kasnim večernjim satima, kada nema aktivnosti pčela.

SPOS je i ove godine izradio jednoslisne postere koji sadrže uputstvo za pravilan tretman voćnih kultura, koji imaju za cilj da smanje trovanja pčela usled nepravilne upotrebe pesticida, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

