Popinački mališani u poseti zoo-vrtu
8. april 2026. godine

Polaznici Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ iz Popinaca nedavno su, u okviru projekta „Ptice“, posetili Medžik Zoo (Magic Zoo) u Donjem Tovarniku.

Aleksandra Stanković, vaspitačica, kaže da već nekoliko meseci rade na ovom projektu, s obzirom da su deca pokazala interesovanje za ptice. Tokom projekta pravili su hranilice koje su postavljali po ulicama Popinaca, crtali, istraživali i učili o pticama selicama i stanicama.

-Izlet u Donji Tovarnik je bio prilika da deca uživo vide egzotične vrste ptica, ali i razne druge ptice, što je za njih bio pravi doživljaj. Zahvaljujući direktorki Turističke organizacije opštine Pećinci Ljubici Bošković i Sonji Gudović upoznali smo raznovrsne ptice, razgovarali o njihovim osobinama i naučili nešto novo o njima. Na kraju bili smo u prilici da se provozamo vozićem, što je izazvalo posebno oduševljenje kod dece – rekla je Stanković.

Direktorka TO Ljubica Bošković smatra da su ovakvi izleti veoma poučni za decu, ali i zabavni.

-Nama je uvek posebno zadovoljstvo kada smo u prilici da se družimo sa decom, pogotovo iz naše opštine. Kao nova turistička atrakcija u našoj opštini Magic Zoo je vrlo brzo postao omiljeno odredište dece, ne samo iz naše opštine, nego iz cele zemlje – kazala je Bošković.

Izvor: www.pecinci.org

