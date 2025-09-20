TRGOVAČKI CILJA SREMSKU LIGU: Navijači veruju, igrači obećavaju

Da neki novi vetrovi duvaju na stadionu pored Kazneno – popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svetu mogli su da uoče još prošle sezone. Tokom ovog leta, padale su “bombe” koje nikog u fudbalskim krugovima nisu ostavile ravnodušnim. Jedan za drugim, poznata imena i sa prvoligaških terena, zadužili su opremu Trgovačkog, stavljajući do znanja konkurenciji da je ovaj sportski kolektiv spreman da napravi novi iskorak na travnatom tepihu.

Ipak, da se nije sve promenilo preko noći, svedoče i reči Slobodana Macanovića, sportskog direktora kluba iz grada na Savi.

-Na poziv ljudi iz kluba, još u Gradskoj ligi, odlučio sam se da dođem i pomognem oko organizacije i angažovanja pojačanja. Ubrzo je pristiglo pet-šest igrača, mojih prijatelja, koji su stabilizovali tim i u prvoj sezoni smo izborili plasman u Međuopštinsku ligu. Iako je samo jedan rang takmičenja više, razlika je velika, shodno tome u prvoj sezoni cilj je bio da se obezbedi opstanak, u čemu smo i uspeli. Druga godina je bila ona u kojoj smo tražili stabilizaciju, dodatno se pojačali sa nekoliko iskusnijih igrača, poput Dušana Sovilja, Damira Skorupana, Stevana Simjanovskog, koji su osetili želju da dođu i pomognu – sumira prethodne sezone Slobodan Macanović.

Viđeno tokom dve sezone u međuopštinskom rangu dalo je klubu iz Sremske Mitrovice dovoljno motiva i nade da je moguće napraviti još jedan korak, obezbediti plasman u Sremsku ligu. U skladu sa tim ambicijama, tokom leta u fudbalskim krugovima najviše se pričalo upravo o Trgovačkom, s obzirom na renome igrača koji su zadužili plavi dres.

-Ideja se rodila iz razloga kako bi se sprečio odliv mladih igrača iz naše škole fudbala. Trenutno, u prvom timu imamo četiri kadeta, koji ravnopravno konkurišu za svoje mesto u ekipi. Prethodnih godina nekoliko momaka dobilo je poziv od sremskoligaša i promenili su sredinu. Moj prvenstveni zadatak jeste da decu koja su kvalitetna zadržim u Trgovačkom, a ukoliko neko dobije poziv od kluba iz profesionalnog ranga, biće nam čast i zadovoljstvo. Iz tog razloga, cilj nam je borba za titulu i plasman u Sremsku ligu. Shodno tome, na već kvalitetnu okosnicu tima, pojačali smo se na određenim pozicijama. Svi igrači koji su angažovani osetili su pre svega da u klubu vlada porodična atmosfera, prepoznali su taj momenat i izrazili želju da dođu – navodi sagovornik.

Tokom leta dres Trgovačkog zadužili su golman Nenad Relić, koji i radi u klubu sa svim čuvarima mreže kao trener, konkurenciju među stativama zaoštrio je i Aleksa Tojagić (Hajduk Divoš), značajna pojačanju su i Miloš Džibrić (Hajduk Divoš), dete kluba Andrej Ristić (Fruškogorac, Manđelos), Marko Malinović (Obilić 1993, Kukujevci), Borisav Živković (Podrinje, Mačvanska Mitrovica), Tomislav Trebovac (Hajduk, Divoš) i Dejan Janković (Borac 1925, Martinci).

-Ova ekipa definitivno, bar po imenima, zaslužuje da igra veći rang. U uvodnim kolima nove takmičarske sezone primetno je veliko zalaganje i želja kod tih momaka, iako su se spustili i po nekoliko rangova niže, a to je put kojim želimo da idemo. Uz sve njih, deca kluba mogu da stasavaju i sazrevaju, budu rastrećeni i uživaju u igri uz iskusne momke, dosta toga nauče i u godinama koje dolaze budu oslonac Trgovačkog – dodaje sportski direktor.

Kao i svake godine, u Međuopštinskoj ligi nekoliko ekipa će konkurisati za najviši plasman. U kvalitete Graničara iz Adaševaca, koji takođe pretenduje na prvo mesto, Trgovački je mogao da se uveri već u prvom kolu, kada je i savladao konkurenta rezultatom 2:1. Pitaće se i Fruška gora iz Rume, koja kao i prethodnih godina vreba iz prikrajka, a dodatno je pojačala sastav. Tradicionalno, tu je Obilić 1993 iz Kukujevaca, koji je prošle sezone zaustavljen u baražu od rivala iz Čortanovaca. Šta da kaže imaće i Sloga 1919 iz Erdevika, uz nekoliko prekaljenih pojedinaca, može svima da pomrsi račune i konkuriše za najviši plasman.

Ipak, ono što posebno izdvaja Trgovački od drugih jeste verna publika. Na domaćim utakmicama traži se karta više, a podrška ne izostaje i na strani. Tako je bilo prethodnih godina, u Šuljmu, Bešenovu, Bikić Dolu i drugim sremskim mestima, pa nema dileme da neće izostati i tokom aktuelne sezone, kada su ambicije i najviše.

-Kada sam prihvatio poziv da dođem u klub, postavio sam sebi tri zadatka, da zadržimo omladinsku školu, da rešimo reflektore na stadionu kako bi trenirali u večernjim satima, a treće i ključno, da osposobimo teren da bi utakmice igrali na svom stadionu. Mala Bosna je ogromno naselje, KPD takođe veliko, pa na svakoj domaćoj utakmici imamo preko 200 navijača, što nemaju neki timovi iz trećeg i četvrtog ranga. Publika je za svaku pohvalu, najbitnije od svega jeste što dolaze da gledaju svoje sinove, braću, prijatelje, kumove, to daje poseban “začin” celoj našoj priči. Neizostavna je podrška lokalne samouprave, koja nam je i pomogla da rešimo problem rasvete, a tu su i ljudi iz naselja, koji nam uvek u skladu sa svojim mogućnostima izađu u susret – objašnjava Slobodan.

Kako na terenu, tako i van njega, uloge su jasno podeljene. Alfa i omega je Slobodan Vojnović, koji sebe nesebično daje tokom radova na terenu, ali i u administrativnim poslovima. Za predsednika kluba imenovan je Nenad Simić, dete Trgovačkog, koji i živi nedaleko od stadiona, a ujedno radi i sa decom. Šef stručnog štaba prvog tima je Dragan Ninković, a u radu mu pomaže Bojan Aćimović, koji je spona sa igračima. Tu je i veliki broj prijatelja, koji svakodnevno pomažu u skladu sa svojim mogućnostima.

Značajan pomak u proteklom periodu napravljen je i u omladinskoj školi, nakon godina dominacije u Kadetskoj ligi Srema, odlučeno je da se napravi iskorak, pa se kadetska selekcija Trgovačkog, pod stručnim nadzorom trenera Bojana Vukovića, ove sezone takmiči u Drugoj kadetskoj ligi Vojvodine, sa ekipama iz Zrenjanina, Pančeva, Rume, Šida i drugih sredina.

-Želja nam je da se i pioniri kroz koju godinu nadmeću sa ekipama iz cele Vojvodine. Usled situacije u kojoj se našao mitrovački Radnički, nastojimo da kao gradski klub pružimo deci utočište i adekvatan fudbalski razvoj – zaključio je Macanović.

Da se neće sve završiti samo na priči, svedoči i početak sezone. Trgovački je već doneo jedan trofej u svoje vitrine, onaj namenjen osvajaču Kupa Fudbalskog saveza grada Sremska Mitrovica. Posle četiri odigrana kola u Međuopštinskoj ligi Srem Zapad, izabranici Dragana Ninkovića ostvarili su maksimalan učinak i osamili se na vrhu tabele, polako hvatajući zalet za presudne borbe koje ih očekuju ka ostvarenju zacrtanog, a to je plasman u Sremsku ligu.

S. Branežac

