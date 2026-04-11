Korak bliže uređenju „Rajlovca“

Ovih dana, na ranom javnom uvidu našao se Plan detaljne regulacije zone turizma, sporta i rekreacije „Rajlovac“ u Bešenovačkom Prnjavoru, dokument o čijoj izradi je bilo reči u Sremskim novinama početkom godine.

Ovaj dokument izradilo je JP Urbanizam Sremska Mitrovica. Obuhvat plana nalazi se na oko 23 kilometra od Sremske Mitrovice, na nadmorskoj visini od oko 240 metara, i dobro je povezan sa okruženjem, kako lokalnim putevima, tako i važnim pravcima ka Novi Sad i drugim naseljima u Sremu. Upravo ta pristupačnost, uz prirodne potencijale, prepoznata je kao ključna razvojna šansa ovog područja.

Plan predviđa aktivaciju prostora kroz izgradnju turističkih i rekreativnih sadržaja, uključujući smeštajne kapacitete, ugostiteljske objekte i prateće komercijalne sadržaje. U severnom delu zone planirana je mešovita namena u funkciji turizma i rekreacije, dok će južni deo zadržati postojeću funkciju poljoprivrednog zemljišta.

Kako se navodi u dokumentaciji, koncept razvoja oslanja se na smernice Prostornog plana grada i podrazumeva formiranje jedinstvene turističke zone u blizini Nacionalnog parka Fruška gora. Poseban akcenat stavljen je na očuvanje prirodnog ambijenta i primenu održivih rešenja, uključujući korišćenje obnovljivih izvora energije, poput solarne.

Planirani su slobodnostojeći objekti sa maksimalnim indeksom zauzetosti od 40 odsto, spratnosti do P+1+Pk, uz obavezan visok procenat zelenih površina, najmanje 50 odsto.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.