Dečija vaskršnja radionica u organizaciji MZ „29. novembar“

U organizaciji Mesne zajednice „29. novembar“, u saradnji sa Sportskim savezom grada Sremska Mitrovica, 9. aprila održana je Dečija vaskršnja radionica namenjena najmlađima sa teritorije ove Mesne zajednice.

Radionica je protekla u vedrom i razigranom duhu, uz mnogo smeha, igre i druženja. Mališani su uživali u kreativnim aktivnostima, ali i u slatkišima, sokovima i osveženju koje je bilo obezbeđeno za sve učesnike.

Poseban deo programa činio je sportski poligon, koji su vodile stručne saradnice, gde su deca imala priliku da pokažu svoju spretnost, takmičarski duh i sposobnost timskog rada.

Osmesi na licima najmlađih bili su najbolji dokaz uspeha ove radionice, koja je još jednom potvrdila značaj zajedništva i brige o deci kroz ovakve sadržaje.

