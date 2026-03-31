„Život je san“ najbolja predstava 29.Art Trema Festa u Rumi
31. mart 2026. godine

Ruma-Stručni žiri 29. Art Trema Festivala koji je prethodnih pet dana trajao u Rumi je uručio Zlatnu treminu masku predstavi „Život je san“, (režija Dina Markova; Zong teatar; Sofia; Bugarska) za najbolju predstavu u kategoriji Kamernih profesionalnih formi. Srebrna Tremina maska dodeljena je predstavi Drowing Ophelia (režija: Anastasia Dimitrova; pozorište: NDNA Productions; Sofija; Bugarska), a bronzana  Danceperimental (režija: Ina Gerginova;  Muzotanz Dance Company, Sofija; Bugarska). Dodeljeno je još osam nagrada, kao i specijalne nagrade. Žiri je zasedao u sastavu Ivan Pravdić, teatrolog iz Novog Sada, Zoran Maksimović, teatrolog iz Novog Sada i Zijah Sokolović, dramski umetnik iz Sarajeva. Organizator festivala je Gradsko pozorište Ruma.

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

