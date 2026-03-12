Uređenje dvorišta kod Belih kula

Proteklih dana počeli su radovi na uređenju još jednog urbanog džepa u centru Rume. U pitanju je uređenje dvorišta stambenih zgrada Bele kule u Orlovićevoj ulici. Podsetimo da su sredstva obezbeđena iz budžeta AP Vojvodine, a rokovi za završetak na obe lokacije, iza Apoteka i Belih kula sredina ove godine.

Predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić, osvrnuvši se na kritike sa društvenih mreža po pitanju zelenila napominje da se uklanjaju stara stabla i da će ona biti zamenjena novim, takozvanim školovanim sadnicama.

-Građani treba da imaju na umu da je sada trenutak da se uklone stara i nebezbedna stabla, koja će u narednim godinama ugroziti bezbednost i koja više nisu funkcionalna. Preko JP “Komunalac“ u dogovoru sa izvođačima radova će se obezbediti kvalitetnije sadnice, starosti pet do sedam godina, obima 20 do 25 centimetara. To su sadnice u snazi i za pet do deset godina one će formirati pravo zelenilo. U tom smislu smo vodili računa o zelenilu u oba urbana džepa, ali samo molim za strpljenje. Ovo su radovi koji nisu izvođeni 50 godina – rekao je Ljubišić.

On je naveo da je struka procenila koja stabla su nepouzadana i koja se nalaze na trasi instalacija, poput bora kod takozvane roze kule, moraju biti uklonjena, te da će biti zamenjena, a zelenilo obnovljeno.

Osim početka radova kod Belih kula, radovi se uveliko obavljaju iza zgrada Apoteke. U dogovoru sa vlasnikom privatne parcele kod takozvane Novogradnjine zgrade, obezbeđena je saglasnost da Opština uredi i deo dvorišta iako se nalazi na privatnoj parceli, kako bi cela površina bila zaokružena.

