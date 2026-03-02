  • ponedeljak, 2. mart 2026.
U Šimanovcima obeležen Dan enigmata Srbije
Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti
0 Komentara

U Šimanovcima obeležen Dan enigmata Srbije

2. mart 2026. godine

Na Dan enigmata Srbije 21. februara održana je svečana sednica Predsedništva Enigmatskog saveza Srbije u restoranu „Beštek“ u Šimanovcima u prisustvu 20 enigmata iz Beograda, Bora, Kikinde, Koceljeve, Kragujevca, Niša, Novog Sada, Požarevca, Sombora, Smedereva i Šimanovaca.

Prisutne je pozdravio Zoran Vojkić, zamenik predsednika opštine Pećinci. O Danu enigmata Srbije koji se obeležava od 2010. godine govorio je Miroslav Lazarević iz Beograda, minutom ćutanja odata je pošta
preminulim enigmatima. Predsedavao je Vladimir Šarić iz Šimanovaca, a doneto je nekoliko važnih odluka za rad Saveza u 2026. godini: određeno je da organizaciju 7. Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka vodi Veroljub BABIĆ iz Koceljeve; jubilarni 25. Susreti enigmata Srbije bi trebalo da se održe polovinom oktobra u Vrdniku; određen je iznos članarine itd.

U svečanom delu sednice dodeljene su jubilarne povelje Enigmatskom klubu „Nova zagonetka“ iz Beograda za 25 godina rada i Enigmatskom klubu „Srem“ iz Pećinaca za 10 godina rada. Dodeljene su nagrade za najbolje plasirane autore u sastavljanju rebusa na 12. Memorijalu Srboljuba Stankovića (među nagrađenima je i Vladimir Šarić); za najbolje sastavljene radove na Međunarodnom prvenstvu Srbije za anagramiste (nagrađena je Gordana Jovanović Šarić iz Šimanovaca) i za najbolje rebuse za prošlu godinu sa bloga rebusi Branislava Nikića iz Požarevca.

Održavanje sednice Predsedništva ESS su pomogli Opština Pećinci, Mesna zajednica Šimanovci i „Elit studio“.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika u vojnomedicinske ustanove
categories_image
Putevi Srbije: Ne otvarajte sms poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine
categories_image
Zajedničkom akcijom lovaca nastavljena kontrola brojnosti predatora
categories_image
“Deda” mora u penziju
categories_image
Akademija ponovo u gradu na Savi
categories_image
KAMEROM PO SREMU: Visibabe prkose zimi
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Projekti | Vesti

Foto konkurs u Sremskoj Mitrovici

categories_image

Kultura | Vesti | Šid

Izložba “Bosilju s ljubavljuR...

categories_image

Društvo | Vesti

Počinje otkup zemlje za Fruškogo...

categories_image

Vesti | Inđija

Vetar u leđa poljoprivrednicima

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt