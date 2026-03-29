Stari Slankamen: Novi sanitet za prevoz pacijenata

Predsednik opština Inđija Marko Gašić posetio je Specijalnu bolnicu „Dr Borivoje Gnjatić“ u Starom Slankamenu, gde je prisustvovao uručenju novog sanitetskog vozila koje je za ovu zdravstvenu ustanovu, uz još nekoliko ustanova u Sremu, obezbedio Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

Novo sanitetsko vozilo namenjeno je unapređenju uslova rada medicinskog osoblja i bržem i bezbednijem transportu pacijenata. Predstavnici lokalne samouprave i bolnice istakli su da će ova donacija značajno doprineti boljem funkcionisanju ustanove i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata.

Predsednik opštine Marko Gašić istakao je da je saradnja sa pokrajinskim institucijama od velikog značaja za razvoj zdravstvenog sistema na teritoriji opštine.

-Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Specijalna bolnica u Starom Slankamenu dobila je novo sanitetsko vozilo koje će značajno olakšati rad zdravstvenih radnika i omogućiti brži i bezbedniji transport pacijenata. Lokalna samouprava će i u narednom periodu nastaviti da podržava projekte koji doprinose unapređenju zdravstvene zaštite i boljim uslovima za lečenje naših sugrađana, kako u ovoj bolnici, tako i u Domu zdravlja Inđija, poručio je Gašić.

Vršilac dužnosti direktora bolnice, dr Marijan Cvetković, naglasio je da će novo vozilo značajno doprineti svakodnevnom funkcionisanju ustanove.

-Sanitetsko vozilo je od velikog značaja za našu ustanovu jer će omogućiti efikasniji transport pacijenata i bolju organizaciju rada medicinskih timova. Zahvalni smo Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo na ovoj podršci, kao i lokalnoj samoupravi koja kontinuirano pokazuje razumevanje za potrebe naše bolnice, rekao je Cvetković, naglasivši da je novo sanitetsko vozilo opremljeno u skladu sa savremenim standardima i potrebama pacijenata.

Specijalna bolnica „Dr Borivoje Gnjatić“ u Starom Slankamenu jedna je od značajnih zdravstvenih ustanova u Sremu, a novo sanitetsko vozilo predstavlja još jedan korak ka unapređenju uslova lečenja i rada medicinskog osoblja.

M.S.

