Sanitetska vozila za 22 zdravstvene ustanove u Vojvodini – ulaganje od 225 miliona dinara

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je juče ključeve sanitetskih vozila sa pratećom medicinskom opremom, kao i vozila za prevoz pacijenata na dijalizu, direktorima 22 zdravstvene ustanove sa teritorije AP Vojvodine.

-Za ovu namenu iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je gotovo 225 miliona dinara, na osnovu prethodnih analiza i razgovora sa predstavnicima zdravstvenih ustanova o prioritetnim potrebama zdravstvenih radnika- izjavila je Gojkovićeva.

Predsednica je istakla da će ova investicija značajno doprineti boljem funkcionisanju zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika koji se svakodnevno bore za zdravlje i živote građana.

-Nastavljamo kontinuirano da ulažemo u opremanje ustanova i nabavku vozila – u poslednjih nekoliko godina za te namene izdvojeno je više od 500 miliona dinara. Ovo je važan iskorak, zdravstvo ostaje jedan od ključnih prioriteta u radu Pokrajinske vlade – poručila je Gojkovićeva.

Sanitetska vozila sa medicinskom opremom dobilo je 17 zdravstvenih ustanova: među kojima su Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen, kao i domovi zdravlja u Irigu i Šidu.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica i Dom zdravlja Ruma dobili su sanitetska vozila sa medicinskom opremom – reanimobile namenjene radu urgentnih ekipa.

Događaju je prisustvovao pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov.

