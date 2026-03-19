Promocija knjige „Jole (ni)je čarobnjak“ oduševila najmlađe čitaoce

U Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici 18. marta održana je promocija dečje knjige „Jole (ni)je čarobnjak“ autorke Marijane Dučak Popović. Ovom lepom književnom događaju prisustvovali su učenici drugog i trećeg razreda Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki“ sa učiteljicama Mirjanom Krsmanović Mirnić i Aleksandrom Garunović, koji su sa velikim interesovanjem pratili program i aktivno učestvovali u razgovoru i radionici sa autorkom.

Program je vodila bibliotekarka Aleksandra Topić, koja je pozdravivši učiteljice i učenike predstavila autorku. Posebno je istakla značaj knjige i čitanja u detinjstvu, kao i važnost susreta dece sa piscima, koji im omogućavaju da književnost dožive na neposredan i zanimljiv način.

Učenici su saznali kako je nastala priča o Joletu, upoznali se sa glavnim junakom i porukama koje knjiga nosi. Posebnu radost kod najmlađih izazvalo je čitanje odlomka iz knjige, potom je usledio razgovor i

radionica sa zanimljivim zagonetkama i eksperimentima.

Učenici su postavljali brojna pitanja i delili svoje utiske, pokazujući veliko interesovanje za priču i njene junake. Promocija je protekla u vedroj i inspirativnoj atmosferi, uz mnogo osmeha i radoznalosti, potvrđujući da ovakvi susreti predstavljaju značajan podsticaj razvijanju ljubavi prema knjizi i čitanju kod najmlađih.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.