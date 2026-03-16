Predstavljanje romana „Оno nešto među nama“ Silvije Stojilković

U petak, 20. marta u 19 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ mitrovačkoj publici biće predstavljen roman „Ono nešto među nama“ autorke Silvije Stojilković.

Silvija Stojilković rođena je 1970. godine u Bijeljini. Studirala je u Sarajevu i Novom Sadu i završila srpskohrvatski jezik i književnost. Nakon gotovo tri decenije provedene kao profesor srpskog jezika u nekoliko mitrovačkih škola, prelazi u biblioteku. Kako sama kaže, ovim romanom želi da pokaže svojim đacima, a i svim dobronamernim ljudima da nikad nije kasno za novi početak.

Roman „Ono nešto među nama“ je priča o ženi, ljubavi, snazi i hrabrosti da se počne ispočetka. Pred čitaocima se otvaraju mnoge teme koje navode na razmšljanje, uticaj kolektivne istorije na život pojedinca, odnosi u porodici, mladalački zanosi i problemi zrelih godina.

O knjizi će osim autorke govoriti izdavač Darija Rokić, recenzent mr Nataša Nedimović i lektor Marijana Jakovljević. U muzičko-poetskom delu večeri nastupiće učenici Mitrovačke gimnazije Lana Stanković, Ena Boričić i Luka Međedović. Program će moderirati urednik dela Milijana Dmitrović Torma.

Izdavač literarnog prvenca, profesorke srpskog jezika i bibliotekarke, je Biblioteka „Gligorije Vozarović“.

