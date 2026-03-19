Predstava pećinačkog KC 20. marta pred mitrovačkom publikom
19. mart 2026. godine

Premijera predstave Kulturnog centra Pećinci „Reka izbora“, nastale po motivima romana „Pinokijeve avanture“, biće održana u petak, 20. marta, u 19.15 časova, u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici. Premijera se realizuje pod generalnim pokroviteljstvom Opštine Pećinci, a povodom obeležavanja Svetskog dana pozorišta za decu i mlade.

Predstava prati unutrašnje putovanje dečaka koji, suočen sa očekivanjima okruženja, vršnjačkim pritiscima i sopstvenim strahovima, pokušava da pronađe svoje mesto u svetu.

Autor ove savremene dramatizacije je Slobodan Stanković, a režiju potpisuje Bojan Naić.

-U vremenu u kojem odrastanje sve češće podrazumeva suočavanje sa pritiscima, nesigurnostima i stalnim preispitivanjem sopstvene vrednosti, Kulturni centar Pećinci donosi na scenu priču koja na topao, emotivan i snažan način govori o izborima koji nas oblikuju – kaže Stanković.

On ističe da posebnu vrednost predstave čini ansambl Starije grupe Dramske sekcije Kulturnog centra Pećinci, koju čine Boško Dobrić, Dunja Gajić, Lazar Ivković, Vanja Gajić, Staša Petrić, Julia Tadić, Nikolija Mandić, Lena Radonjić, Mihajlo Božović, Mateja Gajić, Ignjatije Topolski, Nikola Gogoli, Marko Gavrić, Danilo Babić, Mila Dimitrijević, Maša Zorić, Marija Gajić, Hana Radivojević, Nađa Radonjić, koji, po Stankovićevim rečima, kroz kolektivnu igru, energiju i iskrenost donose priču blisku mladoj publici, ali i prepoznatljivu svim generacijama.

-Ovo nije samo pozorišna predstava. Reka izbora je i poziv na razmišljanje o odgovornosti, prijateljstvu, greškama i mogućnosti promene. U vremenu u kojem se od mladih očekuje da brzo odrastu, ova predstava podseća da je svaki korak važan i da pravo sazrevanje počinje onog trenutka kada čovek nauči da prihvati sebe i preuzme odgovornost za svoje izbore. Kulturni centar „Pećinci“ ovom predstavom nastavlja svoju misiju podrške mladima kroz umetnost, stvarajući prostor u kojem pozorište postaje mesto dijaloga, razumevanja i ličnog rasta – rekao je Stanković.

  

