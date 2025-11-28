Konstantin Dostanić preuzeo dužnost malog gradonačelnika Sremske Mitrovice

Grad Sremska Mitrovica i ove godine sproveo je konkurs za izbor malog gradonačelnika, a dužnost od Anastasije Danilović preuzeo je Konstantin Dostanić, učenik drugog razreda Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki“.

– Deca su imala divne ideje, Konstantinu želimo srećan i uspešan mandat. Ova ideja je jako značajna, neophodno je da uvodimo decu u sistem, saslušamo, čujemo njihove ideje, ali i da razvijamo kod njih da se dobar i vreda rad uvek isplati. Konstantin će kroz godinu dana imati svašta novo da vidi i čuje, predloži sugestiju iz ugla malog gradonačelnika. Kao roditelji i društvo najbolje vaspitavamo decu kada dobrim delima prenosimo na njih prave vrednosti. U prethodnih godinu dana, za vreme Anastasijinog mandata, uradili smo mnogo dobrih stvari za male sugrađane. Ukinuli smo liste čekanja u vrtićima, gradimo nova igrališta, uveli besplatne udžbenike, radimo na uređenju ustanova kulture, trudimo se da poboljšamo uslove odrastanja naše dece – istakla je Danica Nedić, zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice.

Novi mali gradonačelnik Sremske Mitrovice želi da svi ljudi u gradu budu srećni, a ima ideju da uvede i Dan dobrih dela, kada bi svako pomogao svom komšiji nekim lepim gestom. Anastasija je ovom prilikom istakla da je mnogo toga naučila za prethodnih godinu dana i novom malom gradonačelniku poželela sreću u njegovom mandatu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.