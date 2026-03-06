U utorak, 10. marta u Čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici održaće se poetsko veče: Ženski glasovi u savremenoj srpskoj poeziji. Program počinje u 18 časova.

Mart mesec je obeležen značajnim datumima od kojih treba posebno istaći Svetski dan knjige i Međunarodni dan žena. Lepi povodi da vam predstavimo tri značajna pesnička glasa u savremenom srpskom pesništvu:

1. Dušica Ivanović piše i objavljuje poeziju, kratku prozu i romane. Njen književni opus, do sada, broji više od četrnaest knjiga koje su nagrađene relevantnim književnim priznanjima. Učesnica je brojnih

internacionalnih susreta i manifestacija, a njena poezija je prevođena na engleski, turski, hebrejski, bugarski i druge jezike. Putopisna poezija, koju piše, retka je pojava u našoj književnosti, pleni lepotom

reči, ali i fotografija. Njeno angažovanje u udruženju dece sa invaliditetom „Plava školjka“, kao i ambasadorske aktivnosti u Fondaciji“ Kuća nade“ nailaze na veoma značajne odjeke u našoj javnosti.

2. Jelena Gavrilović je objavila pet zbirki poezije i dva romana. Raskoš njenog književnog dara najočiglednije je data u zbirci priča/romanu u fragmentima „Preslica Dzidovke devojke“, delu zasnovanom na mitu o prastanovnicima Crne Trave, balkanskim Titanima. Ovu knigu, između ostalog, odlikuju mudre, aforistične, poetične, duhovite, cinične izreke. Objavljivala je i u periodici, članica je Srpskog književnog

društva.

3. Željka Avrić je renomirani zavičajni stvaralac našeg podneblja. Piše poeziju, kratke priče,književne prikaze i eseje. Prevođena je na sve značajne evropske jezike. Učesnica je međunarodnih književnih festivala i dobitnica mnogobrojnih književnih priznanja… Objavila je više od deset zbirki poezije, soneti po kojima je prepoznatljiva, su među njenim najuspelijim formama. Nedavno se uspešno oprobala i u formatu kratke priče.

Književni program, svojim učešćem, oplemeniće članovi Muzičko – kreativnog centra „Vivak“. Moderator programa je bibliotekarka Jelena Šuljmanac Milošević.

