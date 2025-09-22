Beočin selo u znaku „Miholjskih susreta sela“

I ove godine, Beočin selo domaćin je manifestacije „Miholjski susreti sela“ koja se petu godinu održava u opštini Beočin pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu.

Manifestaciju je svečano otvorila članica Opštinskog veća zadužena za oblast turizma zaštitu životne sredine, rodnu ravnopravnost i populacionu politiku Dragana Šuvaković koja je istakla da je saradnja Opštine Beočin i Ministarstva za brigu o selu izuzetno dobra te da su „Miholjski susreti sela“ pronašli svoje mesto u Beočin selu, prvenstveno zahvaljujući trudu meštana i želji da se kroz kvalitetne sadržaje posetioci svih generacija okupljaju na Guvnu uz tradicionalne običaje, nadmetanja i program koji okuplja porodice i prijatelje.

– U saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, naša opština nastavlja da neguje i promoviše tradicionalne vrednosti i narodne običaje kroz manifestacije koje svake godine postaju sve veće i posećenije ali i šalju prave poruke zajedništva i gostoprimstva naroda našeg kraja. Opština Beočin kroz pokroviteljstvo finansira oko dvadeset manifestacija na godišnjem nivou a „Miholjski susreti sela“ su projekat koji zajednički sprovodimo sa Ministarstvom i planiramo da ga razvijamo u budućnosti kroz dodatnu promociju i podršku.“, poručila je Šuvaković i izrazila zahvalnost svima koji su učestvovali u ovogodišnjoj organizaciji događaja, brojnim izlagačima, učesnicima u programu kao i posetiocima.



Dan u Beočin selu počeo je uz ekipno takmičenje u pripremi sača, prodajni bazar lokalnih udruženja, folklorne nastupe najmlađih polaznika folklornog ansambla Kulturno umetničkog društva „Brile“ i dece školskog i predškolskog uzrasta iz Beočin sela koji su publiku posebno obradovali.

Najmlađi posetioci imali su priliku da se oprobaju u nadmetanju u skakanju u džakovima a za odrasle je pripremljen program takmičenja u plesu sa dunjom i tradicionalnom takmičenju u nadvlačenju konopca.

Sa željom da se i naredne godine okupimo na kraju leta a u susret jeseni na „miholjskim susretima“ zahvaljujemo se svima na lepom danu i gostoprimstvu u Beočin selu!

foto: Ismet Ademovski, Opština Beočin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.