ČALMA: Humanitarni futsal turnir

Čalma će od 10. avgusta biti domaćin Humanitarnog memorijalnog futsal turnira „Čalma 2026“, koji će ove godine imati human cilj da sav prihod od turnira bude uplaćen za lečenje Veljka Stanišića.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje futsala, sportiste i humane ljude da podrže ovu akciju, bilo učešćem na turniru ili dolaskom na tribine. Pored sportskog nadmetanja, turnir će biti prilika da zajednica još jednom pokaže solidarnost i pruži podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Takmičenje će biti organizovano u dve kategorije:

• Pioniri (dečaci rođeni 2012. godine i mlađi)

• Seniori

Početak turnira zakazan je za 10. avgust, dok prijave traju do 9. avgusta.

Za seniorsku konkurenciju obezbeđen je bogat nagradni fond:

1. mesto – 120.000 dinara

2. mesto – 30.000 dinara

3. mesto – 10.000 dinara

Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 10.000 dinara, a organizatori su obezbedili medalje i pehare za prva tri mesta u obe kategorije.

Turnir će biti održan u Čalmi, a sve dodatne informacije i prijave mogu se dobiti putem telefona 069/270-7988 (Boško).

Humanitarni memorijalni turnir predstavlja priliku da sport još jednom pokaže svoju najlepšu stranu – da okuplja ljude, promoviše fer-plej i zajedništvo, ali i da pruži konkretnu pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom i podrškom doprinesu uspehu ove plemenite akcije.

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