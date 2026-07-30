Radionica Crvenog krsta: Spasilaštvo na vodi

U prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica održana je edukativna radionica na temu „Spasilaštvo na vodi“, u okviru programa Letnje škole podmlatka. Cilj aktivnosti bio je da najmlađi steknu osnovna znanja o bezbednom boravku pored vode i pravilnom reagovanju u potencijalno opasnim situacijama.

Radionicu su vodili Mirko Vuković i Mladen Grbavac, koji su kroz zanimljiv i interaktivan program učesnicima približili ulogu spasilaca, značaj prevencije i osnovna pravila bezbednog ponašanja na kupalištima i drugim vodenim površinama.

Pored edukativnog dela, mališani su učestvovali u spasilačkim igrama i timskim zadacima, kroz koje su razvijali saradnju, snalažljivost i osećaj odgovornosti, istovremeno usvajajući korisna znanja na zabavan način.

Posebna pažnja posvećena je prepoznavanju opasnosti na vodi, pravilnom pružanju pomoći i važnosti da se prilikom spasavanja ne ugrozi sopstvena bezbednost.

Iz Crvenog krsta Sremska Mitrovica ističu da je radionica uspešno ostvarila svoj cilj – podizanje svesti dece o bezbednosti na vodi i razvijanje odgovornog ponašanja tokom boravka na kupalištima, što je posebno važno u letnjim mesecima kada je rizik od nezgoda najveći.

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