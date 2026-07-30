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Turistički vaučeri od 3. avgusta
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Turistički vaučeri od 3. avgusta

30. jul 2026. godine

Ministarstvo turizma i omladine poziva sve ugostitelje da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije.

Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja akcije šeme dodele vaučera.

Vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara i predstavlja maksimalan iznos sredstava koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Postupak prijave ugostitelja, rezervacije i podnošenja zahteva za refundaciju sprovodi se preko Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-Turista). Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima, Ministarstvu, sa svog glavnog korisničkog naloga, podnose Ugostitelji apliciranjem kroz sistem E-turista.

Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom i načinom realizacije šeme dodele vaučera zainteresovani mogu dobiti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine: www.mto.gov.rs

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