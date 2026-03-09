  • ponedeljak, 9. mart 2026.
Početak moto-sezone: Vozači na dodatnom oprezu
Početak moto-sezone: Vozači na dodatnom oprezu

9. mart 2026. godine

Načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije pukovnik policije Slaviša Lakićević apelovao jena vozače motocikala i mopeda, kao i na vozače automobila, da u predstojećem periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto-sezona i da će na putevima biti veći broj dvotočkaša.

Lakićević je rekao da se zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura ovog vikenda očekuje veći broj motocikala i mopeda na našim putevima, upozorivši na to da je početak moto-sezone period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila.

Zato apelujemo na vozače motocikala i mopeda da poštuju propisano ograničenje brzine, da koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu, kao i da vode računa da budu što uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, istakao je on.

Lakićević je istovremeno uputio poziv i vozačima drugih motornih vozila da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše, da poštuju pravo prvenstva i da pre svake promene pravca kretanja ili saobraćajne trake provere da li im se približava motocikl ili moped.

Prema njegovim rečima, od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je pet vozača motocikala, od kojih su dvojica bili mlađi od 24 godine i zato je neophodno da svi učesnici u saobraćaju pokažu dodatnu odgovornost kako bi se povećala bezbednost na našim putevima.

Izvor: srbija.gov.rs

